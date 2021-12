Saviano, movimenti di mercato per i neroverdi: arriva Vincenzo Sabatino in attacco, saluta Domenico Orefice

La prima parte di stagione, ad intermittenza nei risultati e nelle prestazioni, si è chiusa con una sconfitta sul campo della Polisportiva Lioni. Il ko in esterna maturato nella giornata d'apertura della fase di ritorno e il recente periodo non brillante, tuttavia, non deve offuscare il percorso del Saviano. Il sodalizio neroverde è obbligato a guadagnare la salvezza quanto prima e un punteggio utile manca da ben sei turni. La classifica del Girone A di Eccellenza, d'altro canto, è raccolta e una serie positiva potrebbe spingere la squadra fuori dalla griglia playout.

La permanenza diretta nella categoria è distante appena cinque lunghezze e il margine dalla zona retrocessione è ampio. Non bisognerà guardarsi alle spalle, ma pensare esclusivamente alla risalita. Nel frattempo, il club si muove sul mercato e fa registrare un colpo interessante per il reparto offensivo. C'è la firma di Vincenzo Sabatino, esterno d'attacco classe 2000. Il ventunenne, reduce da una formazione nei settori giovanili di Salernitana e Benevento, ha maturato grande esperienza col San Tommaso dove ha vinto il campionato di Eccellenza e disputato il torneo di Serie D. Poi, il trasferimento al Gragnano e la ripartenza al Baiano.

Lascia invece Domenico Orefice. Il capitano, a causa di esigenze personali, saluta la tifoseria e l'ambiente neroverde: "Dopo quasi tre anni, per esigenze personali, devo salutare una piazza storica come Saviano. Ringrazio di vero cuore tutta la società, i soci, i dirigenti e tutte le persone che compongono questa splendida realtà. Ringrazio gli immensi tifosi che anche nei momenti difficili ci hanno applaudito, spero di avervi lasciato qualcosa della mia persona. Spero di essere stato apprezzato come uomo. Di sicuro porto con me tanti amici, tanti ricordi e gioie. Devo dire grazie ai savianesi per tutto ciò che mi avete dato. Con stima e affetto, Mimmo Orefice".