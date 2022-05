Il Saviano programma il futuro e chiama la piazza: "Dimostrato solidità e competenza, la società è aperta a tutti"

Una salvezza agguantata con un playout - in gara secca nel Girone A di Eccellenza - ben disputato. Il Saviano di mister Alfonso Belmonte è stato protagonista nel finale di stagione con una prova convincente contro il Città di Avellino. Le marcature di Lombardi e Casillo, entrambe concretizzatesi nel corso del secondo tempo, hanno spinto la brigata neroverde alla permanenza nella categoria. Il club, all'opera in vista del futuro con una chiara programmazione, invita la piazza ad aggregarsi: "Sportivi Savianesi, per il settimo anno consecutivo l'ASC.D. Saviano 1960 ha raggiunto l'obiettivo prefissato ad inizio stagione. Molte sono state le difficoltà ma questa società ha dimostrato solidità, competenza e amore per i colori neroverdi e grazie a ciò ha confermato sul campo la massima categoria regionale! Ora, però, è tempo di programmare la prossima stagione. Come tutti gli anni la società lancia un appello a tutta la cittadinanza affinché altri tifosi, altri appassionati, possano entrare a far parte dell'associazione! L'ASC.D. Saviano 1960, infatti, sin dalla sua rinascita è sempre stata aperta a tutti e questa politica, ad oggi, non è cambiata e mai cambierà. All'uopo vi invitiamo a partecipare alle riunioni che si terranno ogni lunedì presso la sede sociale, sita al Corso Umberto I. Aspettiamo tutti, sempre e solo forza Saviano".