Il Napoli contro il Sassuolo troverà un nuovo allenatore in panchina: ufficiale l'arrivo di un ex azzurro

Il Napoli contro il Sassuolo, nel recupero della 21esima giornata di campionato in programma mercoledì 28 febbraio alle ore 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, troverà un nuovo allenatore in panchina.

Il club neroverde, infatti, ha ufficialmente sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra Alessio Dionisi. La società emiliana ha ringraziato il 43enne tecnico e il suo staff "per l’impegno profuso e la serietà dimostrata" in oltre due anni e mezzo alla guida della squadra, augurando "a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro".

La guida della prima squadra è stata affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica, ex centrocampista del Napoli a cavallo tra il 1999 e il 2002.