Napoli, Spalletti sorride: sia Ounas che Politano tornano in gruppo

Due buone notizie per Luciano Spalletti in vista del nuovo tour de force che attende il Napoli nei prossimi giorni.

Matteo Politano, che ha effettuato l'iter di visite di protocollo post Covid-19 alla Clinica Pineta Grande, ha svolto seduta completa col gruppo. Allenamento in gruppo anche per Adam Ounas, che si è dunque messo alle spalle l'infortunio rimediato in nazionale.

Anguissa, invece, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.