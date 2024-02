Napoli, Calzona perde un centrocampista per il match contro il Sassuolo

Non arrivano buone notizie da Castel Volturno per Francesco Calzona in vista del recupero di campionato contro il Sassuolo, in programma mercoledì pomeriggio a Reggio Emilia.

Il tecnico azzurro, per la sfida contro i neroverdi, non recupera Ngonge, che prosegue il lavoro personalizzato in palestra, e perde anche Cajuste.

Il centrocampista ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato lunedì in allenamento e sarà valutato nei prossimi giorni.