Squadra in casa Sassuolo

Sassuolo e Napoli si affronteranno per il turno infrasettimanale di campionato valevole per la 15ª giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio è fissato per mercoledì 1 dicembre alle 20.45.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn. La telecronaca di Sassuolo-Napoli sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà a cura di Francesco Guidolin.