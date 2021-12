Sassuolo-Napoli, Bruscolotti: "Voto 0 all'arbitro Pezzuto"

"Arbitro Pezzuto? Incapacità totale, voto zero. La classe arbitrale è strana: mandano i più capaci in Serie B, mentre giovani che devono fare esperienza arbitrano squadre che giocano per lo Scudetto". Così l'ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti, ai microfoni di 1 Station Radio nel corso della trasmissione “1 Football Club”, ha commentato il match tra gli azzurri ed il Sassuolo, terminato 2-2.

“Marcatura allegra di Juan Jesus su Ferrari? Questo è un neo del Napoli, spesso marcano a zona perdendo gli uomini. Per me si dovrebbe marcare sempre a uomo, come fanno le altre squadre che ci affiancano in classifica, ovvero Milan ed Inter. Perché marcano a zona? Sono discorsi tecnici in cui non posso e non voglio entrare. Rrahmani? Mi sta piacendo, è un ragazzo che si è messo in luce facendo bene, se non benissimo. Ieri si è concesso qualche divagazione di troppo portando palla, cosa che non è nelle sue corde e che non dovrebbe interessare ad un difensore perché perdere palla diventa sanguinoso. Scudetto? Chi sbaglierà meno arriverà più lontano", ha aggiunto l'ex azzurro.