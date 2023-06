Santa Maria la Carità, c'è il primo tassello per l'Eccellenza: panchina affidata a Di Nola

Il Santa Maria la Carità è pronto ad affacciarsi al campionato di Eccellenza. Archiviata la grandissima stagione, terminata con la promozione nella massima competizione regionale, la squadra rossazzurra riparte con la prima ufficialità in vista della prossima annata sportiva. Non sarà Giovanni Durazzo l’allenatore delle Aquile che hanno deciso di affidare la panchina a Mario Di Nola, reduce dall’avventura con il Sant’Antonio Abate:

"L’Acd Santa Maria La Carità è lieta di annunciare ai tifosi e agli organi di informazione di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Mario Di Nola. Il Tecnico originario di Sant’Antonio Abate ha guidato nel corso della sua carriera Sant’Antonio Abate, Turris, Neapolis, Campobasso, Angri, Noto e Casertana in Serie D, Pomigliano, Audax Cervinara e Scafatese in Eccellenza. Nella passata stagione è stato sulla panchina del Sant’Antonio Abate nel girone A di Eccellenza Campania, subentrato a torneo in corso, ha chiuso il campionato piazzandosi al settimo posto con 45 punti. L’Acd Santa Maria La Carità porge il suo più caloroso benvenuto a Mister Di Nola augurandogli buon lavoro".