Sant'Antonio Abate, Vincenzo Criscuolo è il nuovo allenatore: si tratta di un ritorno per i giallorossi

Quartultimo posto in graduatoria con un punteggio simile al Real Forio terzultimo. Eppure, gli isolani devono ancora recuperare una partita con il Neapolis. Il Sant'Antonio Abate, al contrario, ha chiuso il girone d'andata con dodici punti in classifica dopo tredici gare disputate. Un bottino frutto di quattro vittorie e otto sconfitte. Il sodalizio giallorosso non conosce mezze misure e al giro di boa si ritrova lontano dall'obiettivo salvezza diretta. La distanza è di appena sei lunghezze, tuttavia le prestazioni altalenanti non hanno convinto pienamente l'ambiente.

La proprietà, d'altra parte, si è messe alla ricerca di un profilo adeguato a trainare il Sant'Antonio Abate verso il traguardo. La scelta riguardante il nuovo allenatore è ricaduta su Vincenzo Criscuolo che ha già avuto la possibilità di guidare il club: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 è lieta di annunciare che Vincenzo Criscuolo sarà il nuovo allenatore. L’esperto tecnico ha già guidato i giallorossi nelle stagioni 2013/2014 e 2015/2016, conquistando in entrambe le annate la salvezza".

La nota prosegue: "Nella prima esperienza, sotto la presidenza dell’Avvocato Benvenuto, subentrò a febbraio; due anni dopo, invece, con la presidenza di Gerardo Abagnale, arrivò nel mese di dicembre. La società ha da subito individuato in Criscuolo il profilo adatto per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale, vista la sua grande esperienza in questa categoria. In passato ha allenato Angri, Nocerina, Valdiano e Palmese. Infine da parte di tutta la società un grosso in bocca al lupo a mister Criscuolo per questa avventura in giallorosso".