Sant'Antonio Abate - Si separano le strade con mister Criscuolo

La sconfitta sul campo del Real Forio e la mancata conquista di punti hanno riportato il Sant'Antonio Abate in una situazione calda di classifica. Per dare una sterzata al momento delicato, il club ha deciso di esonerare mister Vincenzo Criscuolo. Questa la nota: "L'A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 comunica di aver interrotto il rapporto lavorativo con mister Vincenzo Criscuolo. Il club augura all'uomo ed all'allenatore le migliori fortune per il futuro e lo ringrazia per quanto fatto in questa stagione calcistica e nella passata. Nelle prossime ore verrà annunciato il nuovo tecnico che siederà sulla panchina giallorossa già dal ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia".