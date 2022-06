Sant'Antonio Abate - Si dimette il direttore generale Cannella

Il Sant'Antonio Abate prepara la stagione del riscatto. Accantonata l'ultima annata sportiva, terminata con la vittoria del playout e la salvezza nel Girone B di Eccellenza, la formazione giallorossa è pronta a ripartire. Come confermato dalla stessa società, la volontà è migliorarsi e far valere lo spirito di rivalsa dopo un recente percorso ricco di intoppi. La programmazione è in atto, il club è pronto ad allestire una rosa adatta per la categoria. Tuttavia, bisognerà valutare anche le posizioni nei quadri dirigenziali. Il team napoletano, con una nota ufficiale diramata nelle ultime ore, ha salutato il direttore generale Christian Cannella. Il dirigente ha rassegnato le dimissioni e la proprietà ha accettato: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 rende noto agli organi di stampa di aver accettato le dimissioni del direttore generale Christian Cannella. La società gli augura le migliori fortune professionali in palcoscenici più importanti".