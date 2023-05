Sant'Antonio Abate, si conclude l'esperienza di Di Nola in panchina

Ha ereditato la squadra in corso d'opera e l'ha condotta verso una salvezza tranquilla. Più che soddisfacente il percorso di Mario Di Nola sulla panchina del Sant'Antonio Abate, tuttavia le parti non continueranno assieme per la prossima stagione sportiva. È quanto comunicato dal club giallorosso attraverso i canali ufficiali:

"Dopo una stagione di assoluto livello, le strade dell’A.C. Sant’Antonio Abate 1971 e del Mister Mario Di Nola si dividono. Termina il rapporto sportivo, ma non la grande stima e rispetto tra la Società ed il Mister, che si è commiato ringraziando la Società che lo ha rilanciato e sostenuto in tutta l’annata calcistica, senza far mai mancare tutto il sostegno necessario. Al Mister Di Nola gli auguri di raggiungere grandi traguardi ed alla A.C. Sant’Antonio Abate 1971 di ripeter quanto di buono fatto quest’anno, di continuare a crescere e dare sempre più lustro alla cittadinanza abatese".