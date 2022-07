Sant'Antonio Abate, due conferme e un nuovo arrivo. La coppia Sorriso resta in giallorosso, dal mercato c'è Ferraioli

Tris di comunicati per il Sant'Antonio Abate. La formazione giallorossa, a caccia di elementi utili alla causa per alzare il tasso tecnico dell'organico, ha annunciato la permanenza di Ambrogio Sorriso e Valerio Sorriso per la prossima annata sportiva:

"L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 comunica di aver trovato l’accordo con Ambrogio Sorriso per la stagione 2022/2023. Si tratta di una riconferma fortemente voluta dalla società viste le qualità e la duttilità del calciatore che ha segnato 10 reti la scorsa stagione occupando tutti i ruoli del reparto offensivo. Il classe 94’ è pronto a ripetere quanto di buono fatto nella passata stagione per far vivere ai tifosi giallorossi un’annata ricca di soddisfazioni.

L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con Valerio Sorriso per la stagione 2022/2023. Il centrocampista classe 99’ è stato una delle sorprese della passata stagione e la società ha voluto subito riconfermarlo. Quantità e qualità per l’ex Real Agro Aversa, caratteristiche fondamentali per il centrocampo giallorosso".

Le parole di Ambrogio Sorriso dopo la riconferma: "Sono felice di essere rimasto qui, era mia intenzione e fortunatamente è andata così. L’anno scorso ho avuto il piacere di incontrare questa società seria ed ambiziosa ed infatti quest’anno non è stato difficile trovare un accordo e per questo motivo non ho voluto ascoltare altre offerte. Spero sia un anno ricco di soddisfazioni perché ci sono tutti i presupposti per fare bene, poi sono sicuro che anche i tifosi quest’anno ci daranno una grossa mano".

Dal mercato arriva anche Vincenzo Ferraioli che va a rinforzare il reparto offensivo:

"L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate comunica di aver trovato l’accordo con Vincenzo Ferraioli per la stagione 2022/2023. Il classe 98’, nonostante la giovane età, ha già un passato importante, dato che ha disputato più di 70 gare in Serie D tra Nocerina, Gelbison e Gravina. Inoltre nella stagione 2015/2016 ha già vestito la maglia del Sant’Antonio Abate. Nell’ultima annata ha giocato con il Venafro in Eccellenza molisana giocando ben 32 partite e siglando anche 3 gol. Esterno destro ha convinto la società anche grazie alla sua duttilità che gli permette di giocare sia come terzino che come esterno alto e all’occorrenza anche mezz’ala".

Le parole di Ferraioli dopo la firma: "Innanzitutto sono felicissimo e onorato per la fiducia da parte della società che mi ha dato la possibilità di indossare per la seconda volta la maglia del Sant’Antonio Abate, una piazza importante con un passato importante alle spalle. Fin dall’inizio ero determinato e deciso nell’accettare questo progetto da parte della società, non vedo l’ora di iniziare questa esperienza, con la certezza che onorerò e suderò la maglia con impegno giorno per giorno".