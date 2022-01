Sant'Antonio Abate, due acquisti per i giallorossi: presi Salsano ed Esposito

Alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Vincenzo Criscuolo. Il Sant'Antonio Abate fa registrare due acquisti con l'ambizione che possano contribuire a condurre la squadra alla salvezza. La posizione in classifica non è esaltante, i giallorossi sono terzultimi nella graduatoria del Girone B di Eccellenza e sono reduci da una prima parte di stagione abbastanza difficile. Appena dodici punti conquistati in quattordici gare disputate, quattro vittorie e ben dieci sconfitte è il rendimento dei partenopei. Il bilancio delle reti è altresì negativo con diciassette gol segnati contro le trentotto marcature subite.

Dunque, la società si sta muovendo affinché possa essere migliorata la squadra. Nelle ultime ore, il club ha ufficializzato due nuovi arrivi. Il primo è Matteo Salsano, estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Napoli e formatosi con Juve Stabia e Chievo. Curriculum di rilievo per il 24enne che ha firmato il nuovo contratto con i giallorossi: "L’A.S.D. AC Sant’Antonio Abate 1971 annuncia l’arrivo di Matteo Salsano. Il portiere, classe 1997, è cresciuto in settori giovanili importanti; infatti è partito dal Napoli, per poi passare alla Juve Stabia ed infine nelle file del ChievoVerona. A soli 24 anni ha tanta esperienza, anche in Serie D, dove ha vestito le maglie del Mantova, Campobasso, Arzignano e Cavese. Quest’anno ha militato nel girone C di Eccellenza, difendendo i pali de Castel San Giorgio. L’estremo difensore è già a disposizione di mister Criscuolo ed insieme ad Alcolino completerà il pacchetto dei portieri".

A centrocampo, invece, arriva un ventenne scuola Salernitana. Si tratta di Catello Esposito, proveniente dal girone d'andata in forza al San Marzano. Si impreziosisce il reparto under agli ordini di Criscuolo: "Altro arrivo in casa Sant’Antonio Abate. I giallorossi annunciano di aver trovato l’accordo con Catello Esposito, centrocampista classe 2001. Cresciuto nelle giovanili della Salernitana, poi ha giocato con Mondragone, Sorrento, Gragnano e Scafatese. Quest’anno ha iniziato la stagione, invece, vestendo la maglia del San Marzano. Si arricchisce così il pacchetto degli under a disposizione del mister. Esposito, grazie alle sue qualità, avrà un ruolo importante in questa squadra fino al termine della stagione".