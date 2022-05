Il Savoia fa visita al San Marzano per la finale playoff: ecco chi incontrerà la vincente della Campania

Ultimo atto della lunga cavalcata prima di incontrare la vincente della Calabria. Il playoff di Eccellenza Campania è giunto allo snodo cruciale: in programma, infatti, c'è la finalissima tra il San Marzano e il Savoia. Allo Stadio Novi di Angri si giocherà il confronto tra la compagine salernitana e la formazione napoletana. Uno scontro diretto che metterà davanti due delle squadre più interessanti della categoria. Gli oplontini, dopo aver archiviato il passaggio del turno contro il Napoli United, saranno attesi dalla prova in trasferta con i rossoblù.

L'incontro andrà in scena sabato 21 maggio alle ore 16.30. In caso di parità al termine dei novanta minuti, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Qualora dovesse persistere il pareggio, si disputeranno i calci di rigore. La società vincente si aggiudichera? il secondo posto ed acquisira? il diritto di disputare le gare di spareggio-promozione, per l’acquisizione del titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2022/2023, con la denominazione di "Campania B" "2".

AIla fase nazionale si giocherà contro la ReggioMediterranea che ha battuto la Morrone nella finale playoff di Eccellenza calabrese.