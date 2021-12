Lo spettacolo San Marzano-Napoli United non termina in campo: parole d'elogio tra Pirozzi e Maradona jr.

È andato in archivio il doppio confronto di Coppa Italia di Eccellenza tra San Marzano e Napoli United. Due partite che hanno regalato spettacolo, emozioni e un elemento oggettivo importante: le due sono tra le squadre che offrono un gioco fluido e interessante. A conquistare il pass per le semifinali è stata la compagine rossoblù che si è assicurata la qualificazione: le vittorie all'andata e al ritorno hanno consentito ai ragazzi di Egidio Pirozzi di proseguire l'avventura nella competizione.

Al termine della sfida dello Stadio Pasquale Novi di Angri si sono susseguiti i complimenti tra gli allenatori. Così il tecnico del club salernitano: "Volevo spendere due parole per l'allenatore del Napoli United, Diego Armando Maradona, viste le critiche ingenerose che ho letto sul suo conto. In questo doppio confronto di Coppa Italia ho conosciuto una persona perbene, tranquilla e pacata. La sua squadra gioca a calcio come poche in queste categorie, è molto organizzata e intendo fargli i miei più sentiti complimenti".

Non è mancata la risposta di Diego Armando Maradona jr., mister dei Leoni: "Faccio i miei complimenti al mister per quello che sta facendo. Non a caso una società con grandi ambizioni ha scelto lui come condottiero. Mi rendono orgoglioso le sue parole e sono stimolanti per andare avanti e cercare di migliorare. È la prima volta che incrocio sul mio cammino una persona di calcio che mi giudica per quello che sono, come uomo e come allenatore, senza farsi condizionare dal mio cognome! Gli auguro le migliori fortune".