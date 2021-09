San Giorgio, chiuso l'affare Zecchinato: i granata ufficializzano il nuovo bomber

La squadra granata, a pochi giorni dal debutto in campionato, si assicura le prestazioni di un elemento indiscusso per la categoria

L'ingaggio di un uomo di livello per la categoria. Un elemento che porterà qualità ed esperienza al reparto offensivo e all'intero organico. Mister Luigi Squillante può esultare, il San Giorgio si è assicurato le prestazioni del goleador Alessio Zecchinato. Il calciatore veneto, con una lunga esperienza in Serie D e qualche parentesi in terza serie, andrà a potenziare il pacchetto offensivo dei granata.

Il colpo è di quelli importanti, utili affinché la squadra raggiunga la salvezza. Mantenere una posizione nella massima competizione dilettantistica è l'obiettivo prefissato e Zecchinato rappresenta il tipo di giocatore affabile per la conquista del traguardo. Di seguito, il comunicato del club:

“FC San Giorgio rende noto il tesseramento per la stagione 2021/2022 del calciatore Alessio Zecchinato. Nato a Padova il 2 febbraio 1990, Zecchinato è un attaccante dai numeri importanti in fase realizzativa (un gol ogni 144 minuti in carriera) e di grande struttura fisica (195 centimetri di altezza). Lo scorso anno ha cominciato la stagione con la Virtus Verona in serie C, per poi passare al Campodersego (serie D) a febbraio. In C ha vestito inoltre la maglia della Lucchese (2016/2017), mentre in D ha militato, tra le altre, con Mezzocorona, Este, San Paolo Padova, Union Ripa, Novese, Montebelluna, Trento e Ciliverghe. La Società è lieta di regalare alla piazza un attaccante di assoluto spessore ed augura a Zecchinato il più caloroso benvenuto”.