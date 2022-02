San Giorgio, tris d'acquisti per i granata: un centrocampista e due difensori per mister Ambrosino

Un tris d'acquisti per aumentare le alternative in organico. Lavoro certosino della società per quanto riguarda il potenziamento della rosa. Il San Giorgio vive il miglior momento della stagione. Il club granata, reduce da quattro vittorie consecutive, si è tirato fuori dalla zona calda della classifica ed ha agguntato la fascia centrale. I successi contro Matino, Lavello, Mariglianese e Francavilla hanno consentito ai ragazzi di mister Ambrosino di proiettarsi in una posizione di graduatoria più tranquilla. Nel contempo, la dirigenza ha lavorato in chiave mercato. Triplo colpo ufficializzato in giornata dai partenopei: "FC San Giorgio rende noti gli arrivi in maglia granata il centrocampista Giuseppe Argento e dei difensori Vincenzo Guarino e Mauro Sepe".

Il primo è un mediano con un buon bagaglio di esperienze alle spalle nonostante la giovane età: "Giuseppe Argento, centrocampista classe ’99 cresciuto nelle giovanili della Ternana, per poi approdare in Serie D con le maglie della Sangiustese, Casarano e Caronnese. A San Giorgio si è ambientato subito nella squadra di mister Ambrosino firmando anche la vittoria in trasferta contro il Lavello con il gol vittoria".

Guarino e Sepe, invece, sono due pedine per il reparto arretrato: "Vincenzo Guarino, difensore d’esperienza classe ’95, ha collezionato presenze in Serie B con la Juve Stabia, in C con Arezzo e Ischia Isolaverde, in D con Scandicci, Potenza, Dro Calcio, Nuorese, San Marino, Torres, Licata, Siena e Casale superando le 100 presenze solo nei dilettanti. Mauro Sepe, difensore classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Napoli che va a rafforzare il parco Under dei granata. Tre calciatori a disposizione di mister Ambrosino per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza nel miglior modo possibile. I ragazzi sono pronti a dare tutto in campo e lottare su ogni pallone".