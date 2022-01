Dal San Giorgio alla Ternana: Mercorella si veste di rossoverde

Un inizio di 2022 che non verrà dimenticato da Luca Mercorella. Il classe 2003 lascia la Serie D per approdare nello scenario professionistico. Il San Giorgio, attualmente impegnato nel Girone H del massimo torneo dilettantistico, ha annunciato la partenza a titolo temporaneo del terzino alla corte della Ternana. Un doppio salto di categoria per il laterale che si accorda con una squadra di Serie B e allenata da un tecnico che crede nelle qualità dei giovanissimi. A completare l'operazione per il passaggio ai rossoverdi è stato il direttore generale Cristoforo Barbato, di seguito la nota:

"FC San Giorgio rende nota la cessione del calciatore Luca Mercorella alla Ternana Calcio. L'operazione, condotta dal direttore generale Cristoforo Barbato, porta il classe 2003 in prestito al club umbro che milita in Serie B. La società esprime soddisfazione per aver lanciato un proprio giovane, prelevato solo pochi mesi fa dalla scuola calcio Grippo Drs Benevento, verso palcoscenici professionistici. Al ragazzo va il più grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura".