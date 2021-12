San Giorgio, ancora un ribaltone: addio Squillante, Ambrosino nuovo allenatore

Un ribaltone in panchina. Quarto avvicendamento in casa San Giorgio. Il club granata, reduce dallo stop forzato nel turno infrasettimanale, è stato autore di un cammino finora complicato nel Girone H. Appena quattordici punti conquistati in diciassette giornate, terzultima posizione in classifica e salvezza diretta distante sette lunghezze. La formazione neopromossa, tuttavia, non riesce a trovare continuità in panchina.

La partenza stagionale con Luigi Squillante, l'arrivo in panchina di Nicola Romaniello, la scelta di Pasquale Borrelli e il ritorno ancora di Squillante. L'ultima parentesi è durata meno di una settimana perché il sodalizio partenopeo, con un annuncio ufficiale, ha reso noto il tesseramento di Salvatore Ambrosino come nuovo allenatore e Vincenzo De Liguori nella figura del direttore sportivo: "FC San Giorgio dà il benvenuto al nuovo allenatore della prima squadra Salvatore Ambrosino e al direttore sportivo Vincenzo De Liguori".

Il tecnico viene dall'esperienza della passata annata con la Frattese: "Ambrosino, classe 1974, nella passata stagione ha guidato la Frattese, dopo le esperienze, tra le altre, sulle panchine di Puteolana e Afro Napoli. Da calciatore ha sempre disputato campionati professionistici, fino alla Serie B con il Savoia nel 1999/2000. Arriva al San Giorgio dopo essersi imposto negli ultimi anni come uno dei tecnici più preparati nel panorama campano. Con lui, il preparatore atletico Vincenzo Mazzone, già al fianco di mister Ambrosino nelle ultime tre stagioni; prima ancora, le collaborazioni tra serie C e D con Pomigliano, Arzanese, Nocerina e Sarnese".

Il nuovo direttore sportivo ha vissuto altresì in piazze importanti: "De Liguori, 42 anni, è reduce dall'esperienza triennale al Pisa, nella quale ha affiancato il ds Roberto Gemmi, dopo aver ricoperto l'incarico di direttore sportivo al Portici nella stagione 2017/2018. Anche per lui un passato di spessore da calciatore: circa 500 presenze tra i professionisti, principalmente con le maglie di Juve Stabia, Taranto, Benevento e Nocerina".

Poi, il saluto a mister Squillante: "Al contempo, si annuncia l'interruzione del rapporto di collaborazione con Luigi Squillante, al quale va il ringraziamento per il lavoro svolto".