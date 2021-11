San Giorgio, ancora uno stravolgimento in panchina: Romaniello si dimette

Una stagione finora storta per il San Giorgio. Dopo la promozione in Serie D, il sodalizio granata - inserito nel Girone H - sta vivendo un inizio di annata tutt'altro che positivo. Appena quattro punti conquistati in nove impegni disputati, zero vittorie strappate e un altro avvicendamento in panchina è previsto all'orizzonte. La società, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che Nicola Romaniello ha deciso di rassegnare le dimissioni da guida della Prima Squadra. L'allenatore, arrivato lo scorso 7 ottobre al posto di Luigi Squillante, ha scelto di fare un passo indietro.

Oltre al mister lasciano anche l'allenatore in seconda Francesco Ingenito e il preparatore atletico Felice De Maio: "FC San Giorgio comunica che in data odierna sono pervenute alla società le dimissioni dell'allenatore della prima squadra Nicola Romaniello, congiuntamente a quelle dell'allenatore in seconda Francesco Ingenito e del preparatore atletico Felice De Maio. Ringraziamo il mister ed il suo staff per il lavoro svolto e l'impegno profuso, augurando loro le migliori fortune personali e calcistiche. Nelle prossime ore verrà annunciato il nome del nuovo allenatore".