San Giorgio, rinviato il derby col Nola: decisa la data del recupero

Volata finale nel Girone H di Serie D. Mancano sette giornate al termine della competizione e le squadre partenopee vanno alla ricerca del raggiungimento degli obiettivi stagionali. Il Nola e il San Giorgio, attese dal derby in programma per la trentaduesima giornata, sono entrambe in lotta per assicurarsi la permanenza nella competizione. I bruniani sono reduci dalla preziosa vittoria sul campo della Molfetta e vivono una situazione più tranquilla, i granata hanno racimolato due sconfitte consecutive e sono a caccia di punti utili in ottica salvezza. Il prossimo weekend avrebbe dovuto riservare lo scontro diretto allo Sporting Club e il confronto tra le due formazioni. Tuttavia, come annunciato dal San Giorgio, la sfida è stata rinviata a causa del Covid: "A seguito di positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, la gara contro il Nola è stata ufficialmente rinviata a mercoledì 27 aprile alle ore 15".