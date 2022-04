San Giorgio, rinviata la sfida contro il Bisceglie: il motivo

La trentatreesima giornata del Girone H di Serie D non si giocherà regolarmente per San Giorgio e Bisceglie. Le due formazioni, attese dall'impegno dell'infrasettimanale allo Stadio Paudice, non scenderanno in campo a causa dei nuovi contagi al Covid. Ad annunciarlo è stata la società granata che ha comunicato l'aumento dei positivi nell'ambiente nerazzurro e, di conseguenza, la decisione del posticipo ad opera della Lega Nazionale Dilettanti. Questa la nota dei campani: “A seguito di comunicazione del Dipartimento Interregionale, la partita FC San Giorgio-Bisceglie è stata rinviata a causa di positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra della società pugliese. La gara sarà recuperata il primo maggio”.