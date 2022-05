San Giorgio, si prepara il playout col Nardò: c'è la data della sfida. E il bilancio stagionale...

Una squadra napoletana in Serie D è chiamata ancora a giocarsi un obiettivo importante. Nel Girone H, infatti, il San Giorgio di mister Salvatore Ambrosino è in lotta per la permanenza nella categoria. Dopo la promozione nella competizione interregionale, la brigata granata ha riscontrato diverse criticità nel corso del torneo. L'avvicendamento di più allenatori in panchina è stato sicuramente un aspetto negativo. Tuttavia, la scelta della società di affidare la guida all'attuale manager si è rivelata vincente. La truppa ha ritrovato la giusta serenità per affrontare la seconda parte di stagione alla grande. L'obiettivo salvezza, però, non è stato raggiunto direttamente e la retrocessione diretta è stata evitata soltanto all'ultima giornata. Sul campo della Casertana, nel segno di un cinico Mancini, i partenopei si sono imposti e hanno strappato tre lunghezze utili per la partecipazione ai playout. Come annunciato dal sodalizio, la gara unica degli spareggi si giocherà domenica 29 maggio alle ore 16.00 allo Stadio Giovanni Paolo II: l'avversario sarà il Nardò. Il bilancio stagionale tra le due compagini premia i pugliesi, avanti con la vittoria ottenuta proprio tra le mura amiche. Lo scorso 12 dicembre, i padroni di casa hanno vinto in rimonta con le reti di Cristaldi e Fiorentino che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Di Pietro. Nella sfida di ritorno, andata in scena qualche settimana fa. La partita del 4 maggio al Paudice è termianata 1-1: Varela ha risposto al rigore di Caputo. Al San Giorgio, dunque, serve l'inversione di marcia per tagliare il traguardo prefissato.