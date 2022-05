San Giorgio, arriva la spinta del patron Mango per il playout: "Ci credo. A Nardò voglio dei gladiatori"

C'è una partita delicata da preparare, uno scontro diretto da vincere in trasferta per mantenere la categoria. Il San Giorgio, evitata la retrocessione diretta, sarà impegnato nel playout sul campo del Nardò. La squadra di mister Salvatore Ambrosino è chiamata all'impresa sul rettangolo verde pugliese. Alla vigilia dell'appuntamento, il presidente Francesco Mango ha provato a caricare l'ambiente:

"Io ci credo. Con questo grido ho iniziato la mia avventura calcistica a San Giorgio. Esperienza che porterò nel mio cuore per tutta la vita. Il credere nelle cose che si fanno per me è sempre stato fondamentale, oltre che l'osare. Raggiunti e superati obiettivi impensabili che legheranno in qualche modo il mio nome nella storia calcistica della città. Ho avuto la grande opportunità di conoscere tante persone, arricchire ulteriormente la mia conoscenza e insieme a loro costruire ciò che siamo diventati in brevissimo tempo. Credo è un verbo che ci porta ad agire e osare. Pur sbagliando qualche volta, ma con la visione che le azioni sincere e trasparenti prima o poi ricambiano gli sforzi profusi. Io ci credo ed ho sempre creduto in un calcio pulito, basato sulla competitività e sull'agonismo sportivo. Sono testardo, caparbio e consapevole delle mie potenzialità, ma a volte, per la troppa foga e voglia di fare, non sono stato ben consigliato, senza dare ascolto a quelle persone che hanno dato sempre freno alla mia esuberanza. Domani il verdetto supremo, inoppugnabile del campo da gioco: io ci credo! Desidero tanto ringraziare tutti personalmente: Sindaco, Amministrazione Comunale, staff tecnico, calciatori e tutte le persone che mi sono state vicine. Non ultima la mia famiglia, mia moglie, i miei figli che mi hanno fatto sentire il loro amore nei momenti più difficili in questa gestione. Grazie! Dicevo, domani Nardò, ultimo tassello di un campionato altalenante. Come tutte le domeniche sarò sul campo e come tutte le domeniche il 12° uomo in campo! Ci giochiamo tutto in 90 minuti, voglio dei gladiatori in campo! Forza ragazzi, forza FC San Giorgio".