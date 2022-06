San Giorgio, Mango: "Nessuno mi ha contatto per far sì che il titolo sportivo non vada altrove"

Sono giorni di grande attesa per il pubblico del San Giorgio. Il sodalizio granata, dopo la retrocessione in Eccellenza al termine di un solo anno di Serie D, è in un periodo di grande incertezza. Lo scorso 20 giugno, infatti, la proprietà ha annunciato la decisione di cedere il titolo sportivo. Una scelta non semplice che, secondo quanto affermato dal presidente Francesco Mango, non ha trovato ancora una soluzione definitiva. Così il numero uno: "A distanza di giorni dal mio ultimo comunicato, prendo atto ancora una volta con rammarico che nessun imprenditore o parte della tifoseria mi abbia contattato per trovare una soluzione per far sì che il titolo sportivo non vada altrove. Confido che almeno il sindaco Zinno, persona perbene e sempre disponibile, intervenga in tempi stretti per la risoluzione del problema. Tengo a precisare che ho chiesto all'Amministrazione di giocare le gare casalinghe al Paudice, per dimostrare che auspico che il titolo rimanga a San Giorgio a Cremano. La storia calcistica deve continuare, ma la mia avventura termina con questi due anni di sacrifici e tanta passione".