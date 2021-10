San Giorgio, Di Domenicantonio lascia la Campania: definitivo il passaggio alla Sambenedettese

Settimana turbolenta, giorni di cambiamento. Per il San Giorgio sono state ore frenetiche, la sconfitta casalinga rimediata contro il Francavilla ha portato ad un avvicendamento in panchina. Il tecnico Luigi Squillante è stato sollevato dall'incarico, al suo posto è subentrato Nicola Romaniello. Le novità, tuttavia, non terminano qui. Perché i granata stanno continuando ad operare sul mercato. Nelle idee della dirigenza partenopea non ci sono solo i colpi in entrata, bensì si pensa alle uscite e ai calciatori ormai in lista di sbarco. A salutare il gruppo è Simone Di Domenicantonio: il duttile profilo offensivo, arrivato in Campania dopo la parentesi al Campobasso, si trasferisce alla Sambenedettese. Così il club attraverso i canali di riferimento: "FC San Giorgio rende nota la cessione a titolo definitivo di Simone Di Domenicantonio alla Sambenedettese. Al calciatore vanno il nostro ringraziamento e l'augurio delle migliori fortune sportive e personali".