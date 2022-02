San Giorgio, De Liguori: "Lavoriamo con serenità. Brindisi? Avversario tosto, raggiungiamo l'obiettivo col supporto del Paudice"

Un girone di ritorno di livello, macchiato dalla recente uscita a vuoto contro il Bitonto. Il San Giorgio, artefice di una prima parte di stagione di ambientamento, sta scalando la classifica a suon di prestazioni di spessore. Il gruppo, che ha cambiato più volte guida, ha trovato una sua dimensione col lavoro certosino del tecnico Salvatore Ambrosino. Una classifica che sorride momentaneamente, eppure per la formazione granata sarà necessario non abbassare la guardia e ritrovare il successo.

Il prossimo appuntamento in programma riserverà il confronto col Brindisi al Paudice. Il direttore sportivo Vincenzo De Liguori è intervenuto ai microfoni del club e ha fatto il punto della situazione alla vigilia di uno snodo cruciale del campionato: "Stiamo lavorando con serenità, che nel calcio è fondamentale, e i risultati vengono di conseguenza. Ognuno, dentro e fuori dal campo, sta fornendo il suo contributo secondo le proprie competenze e possibilità. Va dato merito innanzitutto al presidente Mango per il coraggio delle sue scelte, e ovviamente al lavoro di mister Ambrosino, che sta trovando la quadra giusta a livello tattico: ho creduto in lui dal primo momento, entrambi siamo arrivati con grande entusiasmo e con la voglia di giocarci una carta importante. Siamo la seconda miglior difesa del campionato e in ogni partita, in ultimo quella di Rotonda, subiamo pochissimo: non a caso nelle ultime cinque uscite abbiamo mantenuto la porta inviolata quattro volte. L'aspetto su cui bisogna migliorare, come ha sottolineato opportunamente il mister, è la fase realizzativa, ma in generale siamo sulla buona strada".

Il dirigente granata ha inoltre parlato di mercato, tema sempre caldo ed attuale: "La rosa era già stata ben costruita. Nella finestra di riparazione abbiamo fatto acquisti mirati, calciatori che hanno disputato campionati importanti, per colmare alcune lacune. Chi è rimasto l'ha fatto con convinzione ed i nuovi si sono subito integrati. Anche gli under stanno avendo un ottimo rendimento". Domenica c'è un altro scontro salvezza: "Il Brindisi è un avversario tosto, che come noi ha raddrizzato la barca a campionato in corso. Ogni gara è una finale e mette in palio punti pesantissimi. Speriamo di avere dalla nostra parte il pubblico di San Giorgio: con il supporto di tutti possiamo raggiungere il nostro obiettivo".