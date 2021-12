San Giorgio, cambio al timone: Borrelli saluta, ritorna Squillante

Una situazione di classifica deficitaria e la sconfitta di Nardò che ha frenato la striscia utile di risultati. Una vittoria, tre pareggi e un ko è il bilancio delle ultime cinque gare disputate dal San Giorgio che si ritrova al terzultimo posto in graduatoria e con l'obiettivo di risalire la china. Tuttavia, in casa granata si è respirata l'aria di un nuovo avvicendamento tecnico. È durata quarantatré giorni l'avventura di Pasquale Borrelli alla guida della Prima Squadra. L'allenatore, come annunciato dalla stessa società attraverso i canali ufficiali, ha rassegnato le dimissioni: "FC San Giorgio comunica di aver ricevuto le dimissioni di Pasquale Borrelli da allenatore della prima squadra. Nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo tecnico".

Una decisione maturata negli ambienti prima della nota odierna. Perché al comunicato di separazione è seguito quello riguardante il neo-mister. Non si tratta di una novità per il sodalizio partenopeo che accoglie Luigi Squillante, già al timone dell'organico ad avvio stagione. Lo scorso 7 ottobre, infatti, il coach era stato esonerato per far posto a Nicola Romaniello. Un passo indietro forte da parte del club che ha scelto di affidarsi a un volto noto: "FC San Giorgio rende noto di aver affidato a Luigi Squillante l'incarico di mister della prima squadra. Bentornato mister, buon lavoro".