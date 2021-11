San Giorgio, ritorna Borrelli in panchina: c'è l'ufficialità del club

Nuovo avvicendamento sulla scottante panchina del San Giorgio. Il club granata, dopo aver ricevuto e accettato le dimissioni di Nicola Romaniello, ha deciso di affidare la panchina a una vecchia conoscenza. Si tratta di Pasquale Borrelli che ritrova il connubio con il sodalizio partenopeo: il mister è stato protagonista della promozione in Serie D.

La società, attraverso i canali di riferimento, ha annunciato il ritorno dell'allenatore: "FC San Giorgio dà il benvenuto a Pasquale Borrelli come nuovo allenatore della prima squadra. La Società è lieta di riabbracciare il tecnico che ha guidato i granata alla promozione in Serie D ed auspica di condividere un percorso di soddisfazioni. Buon lavoro, mister".

Toccherà, dunque, a Borrelli rialzare il morale dell'ambiente. Il San Giorgio, infatti, non naviga in acque tranquille e spera di ritrovare la giusta dimensione con una nuova novità al timone. Per i granata servirà un cambio di rotta già dalla prossima uscita, il gruppo sarà atteso dalla delicata trasferta di Fasano.