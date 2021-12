San Giorgio, non si giocherà il match con l'Audace Cerignola

Una domenica da dimenticare e l'obiettivo del riscatto da rimandare. Il San Giorgio, dopo il ritorno di Luigi Squillante in panchina, è stato fermato al Paudice dalla rimonta del Gravina. Una sconfitta accentuata anche dall'inferiorità numerica e maturata nella seconda parte della ripresa. I granata avrebbero potuto rifarsi, nonostante il prossimo impegno ostico sulla carta. Il turno infrasettimanale per Varela e compagni, però, è stato annullato: non si giocherà il match contro l'Audace Cerignola. La formazione, seconda in classifica, è stata investita dalle positività al Covid-19 e, alla mancata disputa del derby col Brindisi, segue il posticipo - a data da destinarsi - del confronto coi campani:

"Si comunica che la gara Audace Cerignola-FC San Giorgio, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie D girone H, inizialmente in programma mercoledì 22 dicembre alle ore 14.30, è rinviata a data da destinarsi su richiesta della società Audace Cerignola per casi Covid nel gruppo squadra".