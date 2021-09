San Giorgio, amichevole con la Salernitana. Il presidente Di Franco: "Vogliamo rendere la città orgogliosa del club"

Il San Giorgio, in attesa dei gironi e dell'inizio della nuova stagione, si proietta al prossimo appuntamento estivo. Allenamento congiunto con la Salernitana allo stadio Arechi per la proprietà partenopea che si è detta contenta attraverso la voce del presidente Giacomo Di Franco

Sarà una domenica speciale per il San Giorgio. Per il club partenopeo è in programma un allenamento congiunto con una squadra di Serie A. Si tratta della Salernitana, formazione neo-promossa nella massima categoria italiana e allenata da Fabrizio Castori. Con un comunicato diramato, il sodalizio dilettantistico ha espresso la soddisfazione per il livello della sfida seppur amichevole. Il presidente Giacomo Di Franco, portavoce della società, ha commentato l'impegno allo stadio Arechi di Salerno: "Siamo contenti ed anche un po' emozionati. Calcare un palcoscenico di serie A dà lustro al lavoro svolto in questi mesi. Ed infatti il traguardo non è casuale: come già spiegato qualche settimana fa dal presidente Francesco Mango, insieme a lui e ai presidenti Armando Mango e Paolo Scognamiglio abbiamo costruito una società solida, credibile, ben piantata nel presente ma proiettata al futuro. Con le persone giuste al posto giusto".

Di Franco ha poi esteso parole altresì per il dg Cristoforo Barbato: "Una menzione particolare vorrei spenderla per il direttore generale Cristoforo Barbato, che ho voluto fortemente e che sta ponendo al servizio della Società le sue conoscenze e competenze nel mondo del calcio professionistico. Ci stiamo mettendo impegno e professionalità e siamo certi che la partita con la Salernitana sarà la prima di tante soddisfazioni". Il presidente ha concluso l'intervento con la determinazione di voler rendere orgoglioso l'intero ambiente: "Siamo felici perché il calcio, nella sua essenza, è gioia e divertimento, ed è quello che stiamo cercando di regalare alla nostra gente, ai tifosi e a tutti coloro che credono in noi. Vogliamo rendere la città di San Giorgio e i suoi abitanti orgogliosi di essere rappresentati da questa Società. Sempre forza FC San Giorgio".