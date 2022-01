Incredibile al San Costanzo tra Givova Capri Anacapri e San Vito Positano: l'arbitro ferma il match per aggressione

È incredibile quanto accaduto oggi allo Stadio San Costanzo. L'impianto isolano accoglie Givova Capri Anacapri e San Vito Positano per la prima gara del nuovo anno solare e valida per il quindicesimo turno del Girone D di Promozione Campania. Due squadre nelle zone nobili della classifica si affrontano in quelli che si prospettano novanta minuti di fuoco. Eppure, non c'è il regolare svolgimento del match. O meglio, la partita termina anzitempo e attorno al 70'. Una decisione presa dall'arbitro e destinata a scatenare polemiche.

È 0-3 a tavolino per i giallorossi il risultato che verrà omologato dal Giudice Sportivo. Tuttavia, la sfida era ferma sul punteggio di 0-1 in favore degli ospiti. La seconda della classe è passata in vantaggio nel secondo tempo con la rete di Martone. Poi, l'incredulità a venti giri di cronometro dal termine. Incontro andato in archivio in netto anticipo, il direttore di gara Crispino di Frattamaggiore ha fischiato anzitempo la fine sostenendo di aver subito un'aggressione da parte del capitano dei padroni di casa, Stefano Parlato.

Così il Givova Capri Anacapri sui canali social: "Sul risultato di 1 a 0 a favore della squadra ospite, l'arbitro Crispino di Frattamaggiore ha fischiato in netto anticipo la fine della gara sostenendo di aver subito un'aggressione da parte del capitano dell'Uc Givova Capri Anacapri, Stefano Parlato. La decisione della giacchetta nera, che più nera non si può, ha lasciato perplessi tutti i presenti in quanto è stata senza dubbio presa senza considerare il clima nel quale fino a quel momento si era svolta la disputa. Sul tabellino infatti, fino a quel momento solo due ammonizioni. Gara sentita, ma mai scorretta. Anzi".

Poi, la chiusura netta da parte degli isolani: "Decisione davvero imbarazzante e che mortifica lo sforzo di chi sostiene un campionato impegnativo come la Promozione. Adesso la linea passa alla giustizia sportiva la quale avrà il compito di stabilire quanto accaduto basandosi anche sui filmati video a disposizione che evidenziano, senza ombra di dubbio, l'esistenza di tutte le credenziali per poter continuare in tutta tranquillità la gara. Senza ombra di dubbio bisognerà considerare i precedenti che la dicono lunga. Sull'isola, da sempre, chiunque abbia fatto l'arbitro o l'avversario è stato sempre accolto in amicizia e trattato con rispetto. Oggi siamo caduti tutti dalle nuvole". Si attenderà, dunque, la decisione del Giudice Sportivo.