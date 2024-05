Perchè i tifosi del Napoli hanno lanciato salvagenti ai calciatori a fine partita

Singolare protesta in Curva A al termine di Napoli-Lecce. Dal settore del Maradona sono stati lanciati alcuni salvagenti sul campo, accompagnati da uno striscione esposto al triplice fischio dell'arbitro Dionisi: "Vi auguriamo un'estate come la vostra annata... in un mare di m...a".

La curva ha anche invitato a gran voce i calciatori a recarsi sotto la curva, ma gli azzurri si sono ben guardati dal farlo, tirando dritto verso gli spogliatoi e non salutando il pubblico in piena contestazione.

Anche durante il match le due curve avevano esposto alcuni striscioni e manifestato il loro disappunto. "Di questa stagione fallimentare, l'unica a salvarsi è la maglia. Vada altrove chi per lei non ha dato battaglia", recitava uno striscione esposto nella A, in cui non sono mancati cori contro De Laurentiis e contro i calciatori, definiti "mercenari" senza attributi.

La Curva B, invece, ha ricordato alcune delle disfatte stagionali, aggiungendo in uno striscione: "C'era un titolo da onorare, ma avete giocato senza lottare. Dal trionfo al tonfo, vi siamo grati ma a stento sarete ricordati".