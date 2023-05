Scudetto Napoli, festa grande anche nel salernitano|FOTO e VIDEO

Napoli campione d'Italia ieri sera. Si festeggiano gli azzurri anche nel salernitano, dopo le polemiche dei caroselli di domenica 30 aprile in città per il punto strappato al Napoli. Fumogeni, fuochi e caroselli azzurri, da ieri sera, da Nord a Sud nella provincia di Salerno: in particolare, a Castel San Giorgio, Scafati, Nocera, fino ad arrivare ad Agropoli e in altre località del Cilento, nonchè nella Valle dell'Irno, come riporta SalernoToday.it.

"C’ero quando abbiamo vinto i primi due scudetti, simbolo del riscatto sociale che tanto desideravamo e che abbiamo desiderato ancora. Ricordo benissimo le emozioni di quegli anni, così come ricordo Gela-Napoli in serie C1 finita 0-0 con Grava e Montervino. - ha commentato, tra gli altri, il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli - Perciò grazie Napoli, grazie per questa gioia strameritata, da chi ci è sempre stato e ha aspettato 33 anni. Per aspera ad astra, contro tutto e tutti!!".