Il Napoli vince soffrendo il derby con la Salernitana: decide Zielinski

Il Napoli vince il derby campano battendo per 1-0 la Salernitana allo Stadio Arechi. Gli azzurri riescono ad avere la meglio in una partita molto combattuta, intensa e fisica, stringendo i denti nel finale per portare a casa i tre punti. A decidere il match un gol di Zielinski nella ripresa.

Le scelte

Spalletti, orfano dell’infortunato Osimhen, lascia inizialmente in panchina anche Insigne, alle prese con un affaticamento muscolare. Al centro dell’attacco c’è Mertens, con Lozano, Zielinski e Politano alle sue spalle. Colantuono si affida in avanti a Bonazzoli e Gondo, con Ribery libero di giostrare.

Zielinski torna decisivo, Petagna ed Elmas cambiano il match

Oltre alla vittoria, la nota più lieta della serata per Spalletti è la ritrovata verve di Zielinski. Dopo un brutto primo tempo e dopo una clamorosa occasione sprecata nella prima frazione, il polacco si sblocca nella ripresa siglando al 61esimo il gol vittoria. Nel finale, poi, con la squadra un po' in sofferenza, tante giocate di qualità e ripartenze utili per portare a casa il successo. Importante anche l'impatto di Petagna ed Elmas, subito decisivi nell'azione del gol, dopo l'ingresso in campo al posto degli impalpabili Mertens e Lozano.

Fabbri distribuisce due rossi diretti

Due espulsioni per rosso diretto, una per parte, per Salernitana e Napoli. I padroni di casa restano in inferiorità numerica al 67' per un bruttissimo fallo di Kastanos su Anguissa. Al 76', invece, ad andare fuori è Koulibaly, per fallo su ultimo uomo su Simy.

Il tabellino

Salernitana (4-3-1-2): Belec, Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (87' Djuric); Kastanos, Di Tacchio, Schiavone (87' Gagliolo); Ribery; Bonazzoli (71' Obi), Gondo (64' Simy). All. Colantuono

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (80' Juan Jesus), Zielinski (95' Zaniolo), Lozano (60' Elmas); Mertens (60' Petagna). All. Spalletti



Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 61' Zielinski

Note: espulsi Kastanos al 67' e Koulibaly al 76'. Ammonito Anguissa.