Sabatino continua con l'Oratorio Don Guanella Scampia: "Mi sento in famiglia. Obiettivo? Migliorarsi ancora"

Pioggia di conferme per l'Oratorio Don Guanella Scampia. Del resto, il tecnico Fabio Esposito - nel girono dell'ufficialità della permanenza in biancoblù - era stato chiaro: "Vogliamo mantenere la squadra della scorsa stagione". Detto, fatto. La società guanelliana, con un'altra comunicazione, ha annunciato l'accordo col centrocampista Gennaro Sabatino:

"L'ASD Oratorio Don Guanella Scampia comunica di aver ufficialmente confermato, per la stagione sportiva 2022/23, il centrocampista Gennaro Sabatino. Classe '93, per Sabatino si tratta della quinta stagione consecutiva in Promozione con la maglia guanelliana. Può ricoprire diversi ruoli: mezzala in un centrocampo a tre, trequartista dietro le punte e all'occorrenza può giocare anche da esterno d'attacco. Sabatino, nella scorsa stagione, ha messo a segno sei reti in campionato e due in Coppa Campania. Cresciuto calcisticamente nella scuola calcio Amici di Mugnano, nella sua carriera ha vestito le maglie di: Pomezia (Berretti Nazionale), Sibilla Bacoli (Serie D ed Eccellenza), Monte di Procida (Promozione), Città di Qualiano (Prima Categoria), Puteolana 1909 (Promozione). Un fantasista al servizio di mister Fabio Esposito".

Il commento di Sabatino dopo la conferma: "Sono rimasto al Don Guanella Scampia perché questa squadra è come se fosse una seconda famiglia. In queste categorie è difficile trovare una società solida e compatta come lo è il Don Guanella. Per quanto riguarda la stagione appena conclusa, sono soddisfatto del mio rendimento e di quello di tutta la squadra. Non ho nessun rammarico in quanto eravamo partiti con l'obiettivo di una salvezza tranquilla e, invece, abbiamo scritto una pagina di storia importante per questo quartiere. L'obiettivo della prossima stagione è quello di migliorare quanto fatto nello scorso campionato. Il mister Fabio Esposito in primis è un amico per tutti noi, poi è un allenatore con grande voglia di imparare. È un ottimo motivatore, riesce a trasmettere a tutto il gruppo l'amore che prova verso questa maglia".