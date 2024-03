Il retroscena di Romario: "Potevo andare al Napoli, che coppia con Maradona..."

Sarebbe venuto quasi certamente al posto di Careca, quindi è difficile dire sia un rimpianto. Eppure fa pensare che ad un certo punto della storia azzurra Romario, il fortissimo attaccante brasiliano che spinse a forza di gol la sua nazionale ed il Barcellona dei primi anni '90, fosse ad un passo dal vestire la maglia del Napoli.

Romário de Souza Faria, campione del mondo nel 1994 (proprio i mondiali persi dall'Italia in finale) e argento olimpico nel 1988, venne avvicinato dal Napoli di Corrado Ferlaino del dopo scudetto. Lo ha spiegato alla Gazzetta dello Sport lo stesso centravanti brasiliano.

Della trattativa non si fece poi più nulla, con il club napoletano che poi si assicurò un altro asso carioca, Antonio Careca. Romario però ripensa affascinato a quella possibilità poi sfumata: "Che coppia avremmo fatto io e Maradona". Dopo diversi anni agli olandesi del Psv Romario andò al Barcellona, per poi militare in diverse squadre tra Spagna, Brasile, Quatar, Stati Uniti e Australia. Si è ritirato addirittura nel 2009, a 43 anni.