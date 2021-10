La Roma ferma a 8 le vittorie di fila del Napoli: all'Olimpico finisce 0-0

Si ferma a 8 la striscia di vittorie consecutive del Napoli in campionato. Gli azzurri impattano 0-0 all'Olimpico contro la Roma, al termine di un match combattutissimo. Gli uomini di Spalletti vengono raggiunti in testa alla classifica dal Milan, ma per Insigne e compagni si tratta comunque di un risultato positivo.

Le scelte

Spalletti ripropone l’undici abituale, con Ospina in porta e Politano sulla destra in avanti. Rientra Zielinski, assente per infortunio in coppa. Mourinho ritrova Zaniolo e si affida ad Abraham in avanti, nonostante non sia ancora al meglio.

Sorrisi ed abbracci tra Spalletti e Mourinho prima del match

Grandi sorrisi ed abbracci tra Luciano Spalletti e Josè Mourinho prima dell'inizio dell'incontro. I due, dopo i complimenti reciproci nelle conferenze pre-partita, si sono salutati con molto calore prima del fischio iniziale dell'arbitro. Entrambi i tecnici sono stati poi espulsi nel finale dall'arbitro Massa.

Tante occasioni ma zero gol

Non sono mancate sicuramente le emozioni e le occasioni per le due squadre. Le più clamorose per il Napoli sono capitate nella ripresa, con un autopalo colpito da Ibanez per anticipare Osimhen a pochi passi dalla linea di porta. Lo stesso Osimhen ha colpito poco dopo la traversa sul colpo di testa. Nel finale annullato anche un gol all'attaccante nigeriano per fuorigioco.

Massa grazia Abraham

Doppio episodio da moviola per il centravanti giallorosso, ammonito intorno alla mezz'ora dall'arbitro Massa. Con il giallo sulle spalle, l'ex Chelsea colpisce in faccia con piede alto nel finale di primo tempo Zielinski. Nella ripresa, poi, calcia una mano di Ospina, intervenuto in presa bassa con il pallone già tra le sue mani.

Striscioni contro Spalletti all'Olimpico

Il pubblico giallorosso ha riservato ancora una volta una cattiva accoglienza al grande ex del match, Luciano Spalletti. Esposto sugli spalti anche uno striscione contro il tecnico del Napoli.

Il tabellino

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (66' El Shaarawy); Abraham (86' Shomorudov). All. Mourinho.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (71' Lozano), Zielinski (71' Elmas), Insigne (81' Mertens); Osimhen. All. Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia

Note: espulsi Mourinho e Spalletti per proteste. Ammoniti Karsdorp, Veretout, Abraham.