Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: una sorpresa in attacco

Pochi minuti a Roma-Napoli, il big match con calcio d'inizio alle 18. Luciano Spalletti e Josè Mourinho hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazioni. Nel Napoli Matteo Politano vince il ballottaggio con Lozano in attacco. Per il resto, è la stessa formazione base che ha conquistato otto vittorie in otto partite. Recuperato Zielinsky, Ospina ancora preferito a Meret.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.