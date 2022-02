Roberto Saviano celebra Koulibaly: "Alza la coppa capitano, alzala"

Roberto Saviano celebra Kalidou Koulibaly. Lo scrittore napoletano ha voluto dedicare un post sui social alla vittoria del difensore del Napoli con il suo Senegal in Coppa d'Africa.

"Immagino la gioia dei bambini senegalesi che hanno per la prima volta potuto festeggiare la vittoria della Coppa d’Africa, e questo nonostante i club europei avessero chiesto che la competizione fosse annullata causa Covid (sperando forse di tenere a propria disposizione i giocatori africani), mentre qui da noi i campionati non si fermano nemmeno quando ci sono casi di positività. E poi c’è Kalidou Koulibaly - il nostro Kalidou - gigante in campo e fuori dal campo: cresciuto in Francia, ha scelto di vestire i colori del suo Senegal. Alza la coppa capitano, alzala! E ora...", scrive Saviano.