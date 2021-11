Manfredi: "Stiamo lavorando per il ritorno dei gruppi organizzati allo stadio Maradona"

A margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute della manifestazione "Race for the Cure" in Piazza Plebiscito, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato delle possibili soluzioni per il ritorno del tifo organizzato allo Stadio Maradona: "E' un percorso che abbiamo avviato e credo porterà ad una soluzione che possa soddisfare tutti".

Le immagini tratte dalla web tv del Comune di Napoli.