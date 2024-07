Nessun effetto Conte, il ritiro a Dimaro è un "flop" turistico: visite calate del 50%

Il Napoli è ormai di casa a Dimaro, in Val di Sole. Quest’anno, però, la presenza dei fan partenopei è notevolmente calata di quasi il 50%. A dichiararlo è stato il questore di Trento, Maurizio Improta, intervistato dal quotidiano "Il Mattino", come riportato dal collega Andrea Grasso su TrentoToday.it.

"Rispetto a un anno fa quando in Val di Sole sono state censite quasi 90mila presenze legate al Napoli, quest’anno non siamo andati oltre i 55mila - sono le parole di Improta - Quel che conta è che tutto si svolga fino all’ultimo istante in un clima di serenità e da napoletano non posso essere che contento della correttezza del tifo azzurro qui in Val di Sole. Oggi c’è un piano particolare che cambia anche per la presenza dei tifosi del Mantova. In Trentino ci sono ben cinque gare amichevoli in programma quasi contemporaneamente: ci sono un centinaio di uomini a disposizione e monitoreremo ogni situazione di potenziale pericolo".