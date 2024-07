Il Napoli è arrivato nel ritiro di Dimaro: ovazione dei tifosi per Antonio Conte

Il Napoli è arrivato a Dimaro Folgarida intorno alle 13.30. Gli azzurri erano partiti in mattinata da Capodichino, direzione Verona, per poi raggiungere la Val di Sole in pullman.

Ad attendere la comitiva partenopea all'esterno dell'hotel Rosatti già un buon numero di tifosi, che hanno tributato una vera e propria ovazione ad Antonio Conte. Alle 17.30 previsto il primo allenamento sul campo di Carciato.

L'elenco dei convocati

Questo l'elenco degli azzurri che saranno a disposizione di mister Antonio Conte nell'inizio di preparazione estiva in Trentino:

Portieri: Caprile, Contini, Sorrentino, Turi

Difensori: D'Avino, Juan Jesus, Rafa Marin, Mazzocchi, Mezzoni, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Spinazzola

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Gaetano, Iaccarino, Russo, Zerbin

Attaccanti: Ambrosino, Cheddira, Lindstrom, Ngonge, Osimhen, Politano, Popovic, Simeone.

Le immagini della partenza da Napoli

Sul proprio profilo Instagram, la Ssc Napoli ha pubblicato le immagini della squadra che sale sull'aereo in direzione Verona. Da lì, poi, la comitiva azzurra è arrivata in Val di Sole in pullman.

(credits video Instagram @officialsscnapoli)