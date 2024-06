Ritiro di Dimaro sold-out: “Attesi 100mila tifosi”

Tutto esaurito a Dimaro-Folgarida per il ritiro del Napoli che per la tredicesima volta ha scelto il Trentino per la preparazione del campionato. Numeri e stime alla mano, dall'Azienda di promozione turistica della val di Sole le proiezioni si attestano attorno alle 100mila presenze dall'11 al 21 luglio. In pratica, proprio i giorni del Napoli. "La presenza dei ritiri calcistici in Trentino è un patrimonio significativo di tutto il comparto turistico - ha sottolineato Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing -. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto per la tredicesima volta la val di Sole e questa è la dimostrazione del rapporto davvero speciale che ci lega con la società.

Si rinnova una collaborazione favorita dalla qualità delle infrastrutture, dei servizi, dell'ambiente e dell'accoglienza che Dimaro-Folgarida mette a disposizione della società del club e dei suoi tifosi. Il Trentino e la val di Sole sono molto ben attrezzati a supporto dell'attività sportiva ma anche per le attività ludiche dedicate alle famiglie con strutture ricettive e di offerta gastronomica di qualità".