Il Napoli con il Verona nell'orario preferito: 7 vittorie azzurre su 9 la domenica alle 15 negli ultimi 18 mesi

"Come è bello sostenerti la domenica alle 3", recita un celebre coro degli ultras azzurri, da anni schierati contro il 'calcio spezzatino', ricordando il calcio di un tempo quando i match del campionato di Serie A erano tutti collocati nella tradizionale fascia oraria del primo pomeriggio domenicale.

E dire che il giorno e l'orario in questione, peraltro, porta anche bene a Napoli. Negli ultimi 18 mesi, infatti, in tutto il campionato scorso e nelle prime 28 giornate di quello attuale, i partenopei sono scesi in campo 9 volte su 66 alle 15 di domenica. In queste occasioni gli azzurri hanno ottenuto ben 7 successi su 9: 5 nella scorsa stagione (Benevento-Napoli 1-2, Napoli-Sampdoria 2-1, Cagliari-Napoli 1-4, Udinese-Napoli 1-2, Sampdoria-Napoli 0-2) e 2 in questa (Napoli-Salernitana 4-1 e Venezia-Napoli 0-2).

L'unica sconfitta nelle 9 risale al gennaio 2021 per 3-1 sul campo del Verona, dove proprio domenica pomeriggio la banda Spalletti scenderà in campo per sfatare il tabù scaligero: in questi 18 mesi, infatti, negli ultimi tre match di campionato contro i gialloblù, Insigne e compagni hanno raccolto solamente 2 punti su 9.

Sempre alle ore 15, ma di sabato, nel campionato 2020-2021 il Napoli ha collezionato altri tre successi: 4-1 contro l'Atalanta e 4-3 contro il Crotone al Maradona e 4-1 in casa dello Spezia.