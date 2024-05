Raccolta fondi su scala internazionale per ristrutturare il Maradona: la proposta del candidato alle Europee

Una raccolta fondi su scala internazionale per una ristrutturazione dello stadio Maradona a regola d'arte. Questa la proposta dell'avvocato Lelio Mancino, candidato alle prossime elezioni Europee per il Movimento 5 Stelle, per il futuro del leggendario impianto sportivo di Fuorigrotta.

“Mi faccio portavoce di un'innovativa idea proposta da uno studio legale napoletano per risolvere il problema della ristrutturazione dello stadio Maradona, senza rinunciare alla proprietà comunale. Questa audace iniziativa prevede la creazione di un trust attraverso il quale avviare una campagna di raccolta fondi su scala internazionale, coinvolgendo sia investitori privati che pubblici. L'ispirazione di questa proposta deriva dalla recente ricerca condotta dall'istituto statistico Nielsen, che attesta una base di tifosi del Napoli di oltre 85 milioni e simpatizzanti che superano i 130 milioni in tutto il mondo. Questi numeri, tradotti in sostegno economico minimo, potrebbero garantire le risorse necessarie per la realizzazione di uno stadio all'altezza, se non superiore, ai prestigiosi impianti di Madrid e Barcellona. Inoltre, la creazione del trust garantirebbe che i fondi raccolti siano utilizzati esclusivamente per la ristrutturazione dello stadio Maradona, proteggendoli da possibili azioni di creditori del Comune di Napoli", spiega Mancino.

"Questa struttura consentirebbe al Comune o ad entità da esso designate di mantenere la proprietà e la gestione dello stadio, garantendo trasparenza e responsabilità nella gestione dei fondi. Le sottoscrizioni non rappresenterebbero semplici finanziamenti, ma darebbero diritto a una forma di remunerazione proporzionale all'importo investito, offrendo così un'opportunità di coinvolgimento e benefici per tutti i sostenitori del progetto”, conclude Mancino.