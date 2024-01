L'agente di Kvara rompe lo spogliatoio, Osimhen durissimo: "Via il mio nome dalla tua bocca"

Toccato il fondo si può certamente iniziare a scavare, un modo di dire che i tesserati del Napoli devono conoscere bene visto quanto sta accadendo negli ultimi mesi ai campioni d'Italia. In questi giorni di calciomercato invernale sono piuttosto i loro agenti, però, a rilasciare dichiarazioni (ad andar bene) controproducenti. E di certo dopo le parole di Mamuka Jugeli la reazione non poteva che essere la dura risposta di Osimhen di queste ore.

Ma che cosa è accaduto? Dopo il sempre particolarmente attivo con i media Mario Giuffredi (che cura gli interessi di Di Lorenzo e Politano tra gli altri), è stato ieri il turno di Mamuka Jugeli, procuratore di Khvicha Kvaratskhelia. L'ex calciatore georgiano, nel corso di un'intervista a Sport1 rilasciata al giornalista suo connazionale Tsotne Kinkladze, ha avuto la cattiva idea di parlare non solo del futuro del suo assistito ma anche di quello del suo collega nell'attacco azzurro Victor Osimhen. "Ha firmato un nuovo contratto, ma pensate davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, in estate andrà a giocare in Arabia Saudita - sono state le parole del procuratore di Kvara a proposito del numero 9 - Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro".

Victor Osimhen ha risposto d'istinto sui social come è (dovremmo dire purtroppo) già capitato nel recente passato. Questa la traduzione delle sue parole, affidate ad una story su Instagram: "Caro Mamuka Jugeli, sei disgustoso, una disgrazia. È imbarazzante il modo in cui ragioni, idiota. Tieni il mio nome lontano dalla tua bocca!".