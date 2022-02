DALLA SPAGNA - Napoli, in estate può arrivare un rinforzo dal Barcellona per 10 milioni

Non si arrestano le voci dalla Spagna sull'interesse del Napoli per il promettente talento del Barcellona, Riqui Puig, in vista della prossima stagione. Il 22enne centrocampista catalano, poco utilizzato sin qui in questa stagione, sembrerebbe intenzionato a cambiare aria in estate e a lasciare il club blaugrana.

Secondo quanto riferisce il portale specializzato iberico Fichajes.net, in virtù del contratto in scadenza a giugno 2023 e del poco utilizzo degli ultimi mesi, il Napoli potrebbe assicurarsi per circa 10 milioni di euro il cartellino di Puig, così da poter consegnare a Luciano Spalletti un ulteriore calciatore di grande qualità per la mediana azzurra.