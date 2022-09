Rione Terra-Neapolis non si gioca, slitta il match del Chiovato: il motivo

Un altro rinvio per un impegno ufficiale tra due squadre napoletane nel calcio dilettantistico. Dopo la mancata disputa della sfida tra Saviano e Givova Capri Anacapri in Eccellenza, anche la partita di Promozione tra Rione Terra e Neapolis non si è giocata. Allo Stadio Chiovato, infatti, è stata protagonista la pioggia che ha preso la scena e ha imposto lo slittamento della contesa. Nonostante la preparazione delle due formazioni, l'arbitro Antonio Martinelli della sezione di Napoli ha valutato impraticabile il rettangolo verde. Il primo sopralluogo ha dato esito negativo per il rimbalzo regolare del pallone, la seconda prova ha decretato lo stop al confronto. I flegrei, tuttavia, non hanno sprecato l'occasione e si sono allenati malgrado le condizioni meteo non ottimali. Sotto gli ordini di mister Monaco c'è stata anche un'amichevole in famiglia per mantenere alta la concentrazione e la forma fisica in vista dei prossimi appuntamenti.